Tron | Ares la steelbook 4K è un bombardamento di emozioni audio-video

Il terzo capitolo della saga di Tron arriva in edizione steelbook 4K UHD, e già fa parlare di sé. Eagle ha messo in commercio questa versione con un comparto tecnico di alto livello, capace di rendere ancora più spettacolari le scene del film. Gli appassionati di tecnologia e cinema digitale avranno di che soddisfare la loro curiosità.

Il terzo capitolo della saga di Tron è appena uscito grazie a Eagle anche in una fantastica steelbook 4K UHD con un reparto tecnico stellare che esalta la spettacolarità del film. Buoni gli extra. Iniziata con il film cult Tron (1982) di Steven Lisberger e proseguita con Tron: Legacy (2010) diretto da Joseph Kosinski, adesso la saga ha trovato nuova linfa con il terzo capitolo, Tron: Ares, film diretto da Joachim Rønning con Jared Leto e Jeff Bridges. Dopo aver svolto il ruolo di pioniere nell'uso della CGI per aver creato uno dei mondi digitali più iconici della storia del cinema, il franchise si adatta ai tempi ed esplora le implicazioni etiche, filosofiche e morali sull'esistenza di Intelligenze Artificiali e sulla possibile presa di auto-coscienza di queste IA.

