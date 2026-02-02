Troina rafforza il servizio sociale con l’assunzione di un nuovo addetto annuncia il sindaco

Troina rafforza il suo servizio sociale assumendo una nuova assistente. Il sindaco ha annunciato che la dottoressa Rossella Tomasi ha firmato il contratto e si è unita al team ieri. Ora il Comune ha un’addetta in più per aiutare le persone che ne hanno bisogno.

Il Comune di Troina ha ufficialmente assunto una nuova assistente sociale, la dottoressa Rossella Tomasi, che ha firmato il contratto di lavoro nel corso della giornata di ieri. L'assunzione, avvenuta dopo una procedura di mobilità pubblica, rappresenta un passo concreto nel rafforzamento del settore delle politiche sociali a livello locale. La professionista, già attiva presso il Comune di Castellammare del Golfo, è stata selezionata tra i candidati idonei per il ruolo, confermando l'impegno dell'amministrazione comunale a dotare il proprio servizio sociale di risorse qualificate e stabili. Il sindaco Alfio Giachino ha sottolineato che l'ingresso della Tomasi è parte di un più ampio piano di potenziamento dell'apparato amministrativo, con particolare attenzione ai servizi più sensibili per la vita quotidiana dei cittadini.

