' Trilogia dei poveri cristi Laika' di Ascanio Celestini al Teatro al Parco

Da parmatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) LAIKAdi e con Ascanio Celestinimusica di Gianluca Casadeivoce fuori campo Alba RohrwacherProduzione Fabbrica, Roma Europa Festival, Teatro CarcanoDistribuzione a cura di MismaondaIn principio c’è Dio. O forse il Big Bang. Poi c’è tutto il resto. C’è la Vecchia che ha letto una montagna di libri e la prostituta che non ha letto abbastanza.Tutto succede in un parcheggio nella periferia di una città. La periferia del mondo, senza mai passare dal centro.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Laika Palazzo

'Trilogia dei poveri cristi Rumba' di Ascanio Celestini al Teatro al Parco

'Trilogia dei poveri cristi – Pueblo' di Ascanio Celestini al Teatro al Parco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Laika Palazzo

Argomenti discussi: Laika di Ascanio Celestini: storie di un’umanità ai margini; Rumba L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato; Ascanio Celestini, dentro il mondo degli ultimi.

trilogia dei poveri cristiLa Trilogia di Celestini. Storie di Poveri cristi in scena al Fabbricone. Vite fragili e non luoghiIl trittico intenso e poetico racconta l’umanità dolente degli emarginati del nostro tempo: una prostituta, un barbone o un facchino africano. Giovedì ecco Laika, venerdì Pueblo, sabato e domenica Rum ... msn.com

Così sono diventato la voce dei Poveri Cristi, che vivono ai marginiParte dal Teatro Carcano di Milano la tournée del nuovo spettacolo dell'autore e attore romano, Poveri Cristi. Una raccolta ogni sera diversa delle storie degli abitanti delle periferie, dei ... vita.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.