' Trilogia dei poveri cristi Laika' di Ascanio Celestini al Teatro al Parco

LAIKAdi e con Ascanio Celestinimusica di Gianluca Casadeivoce fuori campo Alba RohrwacherProduzione Fabbrica, Roma Europa Festival, Teatro CarcanoDistribuzione a cura di MismaondaIn principio c'è Dio. O forse il Big Bang. Poi c'è tutto il resto. C'è la Vecchia che ha letto una montagna di libri e la prostituta che non ha letto abbastanza.Tutto succede in un parcheggio nella periferia di una città. La periferia del mondo, senza mai passare dal centro.

Argomenti discussi: Laika di Ascanio Celestini: storie di un’umanità ai margini; Rumba L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato; Ascanio Celestini, dentro il mondo degli ultimi.

La Trilogia di Celestini. Storie di Poveri cristi in scena al Fabbricone. Vite fragili e non luoghiIl trittico intenso e poetico racconta l’umanità dolente degli emarginati del nostro tempo: una prostituta, un barbone o un facchino africano. Giovedì ecco Laika, venerdì Pueblo, sabato e domenica Rum ... msn.com

Così sono diventato la voce dei Poveri Cristi, che vivono ai marginiParte dal Teatro Carcano di Milano la tournée del nuovo spettacolo dell'autore e attore romano, Poveri Cristi. Una raccolta ogni sera diversa delle storie degli abitanti delle periferie, dei ... vita.it

