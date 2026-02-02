Trento sorprende Bologna con una rimonta da brivido | 87-85 al termine di un match incandescente

Trento sorprende Bologna con una rimonta da brivido e vince 87-85 al termine di una partita emozionante. La squadra di Trento ha recuperato punti e ha portato a casa una vittoria che resterà a lungo nella memoria dei tifosi. La gara è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con tanti colpi di scena e un finale incandescente.

Trento ha scritto una pagina da storia nella notte di Bologna. Al termine di una sfida che ha tenuto col fiato sospeso i 5.000 spettatori della Virtus Arena, l'Aquila Trento ha portato a casa un successo epico, 87-85, in una rimonta che sembrava impossibile dopo il +17 subito nel terzo quarto. Il match, giocato lunedì 2 febbraio 2026, è stato un viaggio tra emozioni estreme, con la squadra trentina che ha dimostrato che il valore non si misura solo in punteggio, ma in carattere. Bologna, inarrestabile fino a quel momento con una serie di cinque vittorie consecutive, sembrava dominare con il ritmo imposto da Edwards, supportato dalla fisicità di Niang e Diarra.

