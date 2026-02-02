Treni attivato il piano neve e ghiaccio | possibili disagi martedì

Questa notte in alcune zone dell’entroterra è scattato il piano neve e ghiaccio. Le ferrovie hanno avviato le misure di sicurezza, ma i viaggiatori devono prepararsi a possibili disagi. Le nevicate, previste dalle 21 di lunedì alle 9 di martedì, potrebbero rallentare o bloccare alcuni treni. La situazione resta monitorata, e le compagnie invitano a verificare gli aggiornamenti prima di partire.

In alcune zone dell'entroterra c'è l'allerta neve dalle ore 21 di lunedì 2 alle ore 9 di martedì 3 febbraio 2026. Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) ha fatto sapere che, in base al bollettino meteo diramato dalla protezione civile, che prevede la possibilità di formazione ghiaccio in alcune aree dell’entroterra ligure e del basso Piemonte, è stato attivato il piano neve e gelo per lunedì notte e la giornata di martedì. Questo, viene spiegato: "Per gestire in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria, garantendo al massimo la continuità del servizio".🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Treni Piano Neve Ghiaccio

La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato il ripristino del servizio tra Londra e il continente, dopo un’interruzione causata da un problema tecnico nel tunnel sotto la Manica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il TRENO che SFIDA le MONTAGNE di NEVE – Inarrestabile #shorts

Ultime notizie su Treni Piano Neve Ghiaccio

Argomenti discussi: Milano Cortina, la logistica dei Giochi muove mezzo milione di appassionati; Olimpiadi Milano-Cortina: il piano Atm per metropolitane, bus e tram. Le informazioni tra orari e linee potenziate.

Maltempo tra Piemonte e Liguria: scatta il Piano Neve RFI, modifiche alla circolazione ferroviariaPIEMONTE/LIGURIA - Scatta il Piano Neve e Gelo di Rete Ferroviaria Italiana per far fronte al maltempo previsto tra Piemonte e Liguria. In base al ... radiogold.it

FS, IL PIANO INTEGRATOUn piano integrato di interventi su ferro, strada e servizi di trasporto accompagna il percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con l’obiettivo di garantire una ... 9colonne.it

Trenitalia Regionale: lavori sulla Torino-Ciriè-Germagnano, attivato servizio bus sostitutivo x.com

Money.it. . Scontro tra due treni ad alta velocità in Spagna Grave incidente sulla linea AV tra Madrid e l’Andalusia, dove due convogli sono deragliati dopo un impatto nei pressi di Córdoba. La circolazione ferroviaria è stata sospesa e le autorità hanno attivato l - facebook.com facebook