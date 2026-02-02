‘Tre regole infallibili’ il tour nazionale del film di Gianfreda fa tappa a Napoli

Il film “Tre regole infallibili” di Marco Gianfreda torna a Napoli dopo aver girato il paese. La pellicola, con Cristiana Dell’Anna, Matteo Olivetti e Guglielmo Aquaro, sarà proiettata il 3 e 4 febbraio al cinema Multisala Eliseo di Poggiomarino. Questa volta, il film sarà protagonista di matinée dedicate agli studenti del liceo “Renato Caccioppoli” di Scafati.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre regole infallibili, opera prima di Marco Gianfreda, con protagonisti Cristiana Dell’Anna, Matteo Olivetti e Guglielmo Aquaro, prosegue il tour nazionale e torna a Napoli il 3 e 4 febbraio al cinema Multisala Eliseo di Poggiomarino per le matinée con gli studenti del liceo statale “Renato Caccioppoli” di Scafati. Il film, prodotto da Bronx Film, Minerva Pictures, Eskimo con Rai Cinema e col contributo di MIC e Sicilia Film Commission, è distribuito da TITTIMEDIA di Cristina Priarone. Protagonista è Bruno, quattordici anni, alle prese con il suo primo amore e con un disorientamento emotivo che non sa ancora nominare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Tre regole infallibili’, il tour nazionale del film di Gianfreda fa tappa a Napoli Approfondimenti su Tre regole infallibili Il tour nazionale delle eccellenze culinarie fa tappa a Monreale: ecco l'International Street Food Il Ridolina Christmas Tour fa tappa a Pisa per donare un sorriso ai piccoli pazienti del Santa Chiara Il Ridolina Christmas Tour fa tappa a Pisa il 19 e 20 dicembre, portando allegria e sorrisi ai piccoli pazienti del Santa Chiara. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tre regole infallibili Argomenti discussi: 'Tre regole infallibili' : dell'Amore e delle sue fragilità; ‘Tre regole infallibili’: crescere senza modelli, amare senza istruzioni; Tre regole infallibili (2024). Recensione, trama e cast film; Dal 29 gennaio nelle sale italiane Tre regole infallibili di Marco Gianfreda. Tre regole infallibili (2024). In amore contano i gesti eclatanti o la semplicità?Recensione di Tre regole infallibili: un’opera prima sincera e fiabesca, con una regia pulita ma scolastica e personaggi femminili poco approfonditi. locchiodelcineasta.com Tre regole infallibili 2024Tre regole infallibili è un film del 2024 diretto da Marco Gianfreda con Emmanuele Aita e Guglielmo Aquaro. Paese di produzione: Italia. movieplayer.it Eddie Brock, i Tre Tenori, Eros e le regole del pub. Ovvero, ar cavaliere nero... x.com Ho disegnato la cover del mio coloring book con tre regole: 1 doveva essere buffa 2 doveva far venir voglia di colorare 3 doveva sembrare un posto sicuro dove stare Per ora solo dettagli La cover completa e il titolo arrivano tra qualche giorno facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.