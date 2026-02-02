‘Tre regole infallibili’ il tour nazionale del film di Gianfreda fa tappa a Napoli

Il film “Tre regole infallibili” di Marco Gianfreda torna a Napoli dopo aver girato il paese. La pellicola, con Cristiana Dell’Anna, Matteo Olivetti e Guglielmo Aquaro, sarà proiettata il 3 e 4 febbraio al cinema Multisala Eliseo di Poggiomarino. Questa volta, il film sarà protagonista di matinée dedicate agli studenti del liceo “Renato Caccioppoli” di Scafati.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre regole infallibili, opera prima di  Marco Gianfreda, con protagonisti  Cristiana Dell’Anna,  Matteo Olivetti  e  Guglielmo Aquaro, prosegue il tour nazionale e  torna a Napoli il 3 e 4 febbraio al cinema Multisala Eliseo di Poggiomarino per le matinée con gli studenti del liceo statale “Renato Caccioppoli” di Scafati. Il film, prodotto da  Bronx Film,  Minerva Pictures,  Eskimo  con  Rai Cinema  e col contributo di  MIC  e  Sicilia Film Commission, è distribuito da  TITTIMEDIA  di  Cristina Priarone. Protagonista è Bruno, quattordici anni, alle prese con il suo primo amore e con un disorientamento emotivo che non sa ancora nominare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

