Tre cesenati portano il loro impegno in un paese lontano costruendo ponti tra culture in Etiopia

Tre cittadini di Cesena, Catia Mussoni, Marina Fusconi e Bruno Fusconi, sono partiti per l’Etiopia per portare avanti un progetto umanitario. Hanno deciso di dedicare il loro tempo e le loro energie per costruire ponti tra culture diverse, lavorando sul campo in un paese lontano ma molto legato alle loro radici.

Tre cittadini di Cesena, Catia Mussoni, Marina Fusconi e Bruno Fusconi, hanno portato avanti un progetto umanitario in Etiopia, in un paese lontano ma profondamente connesso al loro impegno sociale. Il viaggio, partito nel febbraio 2026, ha visto i tre protagonisti raggiungere Shashamane, una città del sud del paese, per proseguire un'azione già avviata da anni da un gruppo di volontari italiani legati all'Associazione Amici dell'Africa. Il loro obiettivo era supportare iniziative locali già consolidate, con particolare attenzione all'assistenza alle famiglie più fragili, ai bambini di strada e alle donne in difficoltà.

