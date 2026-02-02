Tre cesenati sono partiti alla volta dell’Etiopia con l’Associazione Amici dell’Africa Bruno Fusconi. Catia Mussoni e Marina Fusconi, alla loro prima esperienza, si sono unite a Federica Matassoni e agli amici di Reggio Emilia per questa missione umanitaria. Partiti con l’obiettivo di portare aiuti e sostegno, i volontari stanno affrontando le sfide di un viaggio intenso e pieno di speranze.

Missione in Etiopia dell’Associazione Amici dell’Africa Bruno Fusconi, con le cesenati Catia Mussoni e Marina Fusconi alla prima esperienza con la veterana Federica Matassoni e gli amici di Reggio Emilia. Un viaggio sulle orme di Bruno Fusconi. Sono partiti con 14 valigie. Federica, grazie ai parrocchiani di San Domenico ha tantissimi abiti per bambini, il Campo Emmaus ha dato il suo contributo con scarpe, farmaci da banco, traverse, garze, guanti. Racconta Marina Fusconi: "Abbiamo lasciato la capitale per Shashamane, base dei nostri progetti, c’è la casa famiglia dei ragazzi di strada, il compound delle suore di De Foucauld per Extrafood, il progetto di assistenza scolastica e di lavoro per donne in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre cesenati in terra d'Etiopia

