La protesta dei due animalisti in piazza Alberica ha attirato l’attenzione di molti. Con le maschere di Dalì e un grande schermo, hanno mostrato immagini di macellazioni durante la ‘Festa del Cioccolato’. La scena ha scosso anche chi, pur non mangiando carne, si è sentito traumatizzato. La tensione tra i manifestanti e i partecipanti si è fatta sentire, creando un’aria di disagio tra la gente presente.

Dopo la protesta dei due animalisti in piazza Alberica che con la maschera di Dalì e con un grande schermo in mano mostravano immagini di macellazioni durante la ‘ Festa del Cioccolato ’, c’è chi esprime la propria indignazione pur non mangiando carne. Si tratta di Thomas Santi Cassani (nella foto), un papà che ha portato la figlioletta a comprare del cioccolato pensando di renderla felice, e invece ha dovuto sentirla piangere per più di un’ora. "Quella che doveva essere una giornata di festa, si è trasformata per mia figlia e per molti altri bambini in un incubo - scrive Santi Cassani -. Mentre passeggiavamo ci siamo imbattuti in una protesta animalista che trasmetteva video di una violenza inaudita: scene macabre di uccisioni nei macelli e la macerazione dei pulcini senza alcun filtro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Traumatizzati dai video degli animalisti

