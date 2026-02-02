Trasporti al via da oggi gli scioperi di febbraio Stop anche nazionali di un giorno sia per treni sia per aerei

Da ilsole24ore.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina sono partiti gli scioperi nel settore dei trasporti. Sono previste fermate di un giorno sia per treni che per aerei, coinvolgendo diverse regioni e città. È un mese di agitazioni che si susseguono, con molte azioni già in programma questa settimana. Le proteste interessano sia il livello locale che quello nazionale, creando disagi per i viaggiatori.

Un mese con diversi scioperi, di cui molti già in questa settimana anche se a livello locale o regionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

trasporti al via da oggi gli scioperi di febbraio stop anche nazionali di un giorno sia per treni sia per aerei

© Ilsole24ore.com - Trasporti, al via da oggi gli scioperi di febbraio. Stop anche nazionali (di un giorno) sia per treni sia per aerei

Approfondimenti su Trasporti Febbraio

Scioperi di febbraio, trasporti nel caos: stop aerei, treni e bus. Le date da segnare sul calendario

A febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.

Gennaio di scioperi, trasporti a rischio anche in Toscana: aerei, treni e taxi verso lo stop. Ecco quando

A gennaio 2026, la Toscana si trova di fronte a una settimana caratterizzata da scioperi nei settori dei trasporti, con possibili disservizi per aerei, treni e taxi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

EP 293 - Joy, Is It Still A Valid Reason To Toke

Video EP 293 - Joy, Is It Still A Valid Reason To Toke?

Ultime notizie su Trasporti Febbraio

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 31 gennaio e 1° febbraio; Trasporti, al via da oggi gli scioperi di febbraio. Stop anche nazionali (di un giorno) sia per treni sia per aerei; Roma: al via il 6° Seminario nazionale promosso da ASSTRA, ANAV e AIIT; Olimpiadi Milano-Cortina: modifiche alla viabilità.

Trasporti, via libera al raddoppio della linea ferroviaria Monserrato-Settimo: investimento da 18 milioni di euro. L’assessora Manca: Un passo avanti decisivo per la ...Cagliari, 24 ottobre 2025 - Via libera della Giunta regionale al raddoppio della linea ferroviaria Monserrato-Settimo San Pietro. Su proposta dell’assessora dei Trasporti Barbara Manca, l’esecutivo ha ... regione.sardegna.it

Trasporti, al via oggi la decima edizione del Gis 2025Roma, 25 set. (Adnkronos) - Apre i battenti oggi la decima edizione del Gis Expo - Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, l'unico evento italiano e il più grande a livello ... iltempo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.