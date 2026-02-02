Trasporti al via da oggi gli scioperi di febbraio Stop anche nazionali di un giorno sia per treni sia per aerei

Da questa mattina sono partiti gli scioperi nel settore dei trasporti. Sono previste fermate di un giorno sia per treni che per aerei, coinvolgendo diverse regioni e città. È un mese di agitazioni che si susseguono, con molte azioni già in programma questa settimana. Le proteste interessano sia il livello locale che quello nazionale, creando disagi per i viaggiatori.

Un mese con diversi scioperi, di cui molti già in questa settimana anche se a livello locale o regionale.

