Tragedia sulla Frosinone-Mare | donna perde la vita per un incidente davanti al marito

Questa mattina sulla strada Frosinone-Mare, nel comune di Sonnino, si è consumata una tragedia. Una donna ha perso la vita in un incidente davanti al marito, che era con lei al momento dell’impatto. L’incidente è avvenuto ieri, ma i soccorsi sono arrivati solo dopo, senza poter fare nulla per salvare la vittima. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rimozione e rilievo. La comunità del territorio si stringe intorno alla famiglia, sotto shock per quanto accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia al rientro da una gita nel territorio di Sonnino. Una tragica fatalità si è verificata ieri, domenica, 1 febbraio, sulla strada Frosinone-Mare, nel Comune di Sonnino, in provincia di Latina. A.G., 80 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto mentre rientrava da una gita insieme al marito, che si trovava alla guida dell’auto. Lo schianto contro lo spartitraffico. La coppia viaggiava a bordo di un’auto, diretta verso casa. L’uomo era al volante, mentre la donna sedeva sul lato passeggero. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto avrebbe improvvisamente sbandato, forse a seguito di un malore del conducente, andando a schiantarsi contro uno spartitraffico nei pressi dell’uscita di una stazione di servizio, al chilometro 9 della Frosinone-Mare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia sulla Frosinone-Mare: donna perde la vita per un incidente davanti al marito Approfondimenti su Frosinone Mare Incidente mortale sulla Frosinone-Mare, perde la vita una donna. Ferito il marito Questa domenica pomeriggio, sulla strada Frosinone-Mare, si è verificato un grave incidente. Tragedia sulla A1: muore a 45 anni Augusta Grimaldi in incidente stradale con il marito nel tratto Frosinone-Mare Una donna di 81 anni, Augusta Grimaldi, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente sulla strada statale tra Sonnino e Fossanova. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Frosinone Mare Argomenti discussi: Schianto sulla Frosinone-Mare: muore una donna di 81 anni, grave il marito; Incidente sulla Frosinone–Mare, muore una donna di 81 anni; SBANDA L’AUTO SULLA FROSINONE-MARE: MUORE ANZIANA OTTANTENNE; Sonnino – Tragedia sulla Frosinone-Mare, muore anziana di Priverno. Tragedia sulla Frosinone-Mare, muore anziana di PrivernoL'auto è andata a sbattere contro un guardrail nei pressi di un distributore nel territorio di Sonnino. Salvo il marito che era alla guida ... ciociariaoggi.it Tragedia sulla Frosinone-Mare: muore un’80enne di Priverno, ferito il maritoDoveva essere una domenica da ricordare per il bel tempo e la gita al mare, ma si è purtroppo conclusa con un incidente mortale. A perdere la vita è stata Augusta Grimaldi, 80 anni, residente a Priver ... latinaquotidiano.it Extra Tv. . FROSINONE-MARE, SONNINO: INCIDENTE STRADALE, IPOTESI MALORE - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.