Tragedia in palestra a Mariano Comense | Albese e Orsenigo piangono Sergio Santagada 56 anni

Tragico incidente in palestra a Mariano Comense, dove Sergio Santagada, 56 anni, ha perso la vita. La comunità delle zone di Albese e Orsenigo si stringe intorno alla famiglia e agli amici di una persona molto conosciuta e stimata, che da sempre aveva un ruolo attivo tra musica e socialità. La notizia ha scosso tutti e ancora non si conoscono i dettagli sull’accaduto.

Colto da un malore improvviso mentre si trovava nell’impianto sportivo di via Lambro. Inutili i soccorsi, lascia la moglie e tre figli Era un volto conosciuto e benvoluto, soprattutto tra Albese con Cassano e Orsenigo, dove viveva. Sergio Santagada, 56 anni, era una persona molto amata per la sua passione per la musica e per il lavoro che lo teneva sempre a contatto con la gente. Una presenza familiare, capace di lasciare il segno con semplicità. La tragedia si è consumata nella serata di sabato a Mariano Comense, all’interno della palestra di via Lambro. Poco prima delle 22.30, l’uomo è stato colto da un malore acuto mentre si trovava nell’impianto sportivo.🔗 Leggi su Quicomo.it

Il malore in palestra diventa tragedia. Mariano, morto hair stylist e musicistaIl lutto Orsenigo e Albese con Cassano sotto choc per la scomparsa Sergio Santagada, 56 anni. Si è sentito male alla Sports Arena di via Lambro. Inutile il trasporto d’urgenza al San Gerardo ... laprovinciadicomo.it

