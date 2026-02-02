Tragedia in paese | si sente male al volante accosta e muore

Questa mattina a Calcinato, un uomo di 74 anni si è sentito male mentre guidava. Ha accostato e, poco dopo, è morto sul posto. La scena si è svolta in località Prati, senza che ci fosse modo di fare qualcosa per salvarlo. La strada era già trafficata quando l’uomo ha avuto il malore improvviso. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per lui non c’era più niente da fare.

Un malore improvviso gli è stato fatale. Un uomo di 74 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio, in località Prati a Calcinato, dopo essersi sentito male mentre era alla guida della propria auto. Secondo una prima ricostruzione, il 74enne stava percorrendo via Duca degli Abruzzi quando ha accusato un improvviso malore. Nonostante le condizioni critiche, è riuscito con grande prontezza a rallentare e ad accostare sul lato della carreggiata, evitando così possibili conseguenze per sé e per altri automobilisti di passaggio. Non avrebbe però avuto il tempo di scendere dal veicolo o di chiedere aiuto.

