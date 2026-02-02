Tragedia a Villanova Canavese | il corpo di una donna ripescato dal canale

Questa mattina a Villanova Canavese, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 75 anni, residente a Mathi. La scoperta è avvenuta nel canale Magnoni nel tardo pomeriggio di ieri, 2 febbraio. Sul luogo sono intervenuti i pompieri di Torino Stura e San Maurizio Canavese, che hanno estratto il corpo senza vita. Ancora da chiarire le cause di questa tragedia.

Il corpo di un'italiana di 75 anni, residente a Mathi, è stato ripescato nel tardi pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, nel canale Magnoni a Villanova Canavese il recupero è stato eseguito dai vigili del fuoco, sul posto con i distaccamenti di Torino Stura e San Maurizio Canavese. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Mathi, che non hanno dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21).

