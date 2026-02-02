Tra sogni e realtà | grande successo per la serata conclusiva del corso Liberi di Essere a Delianuova

La serata finale del corso Liberi di Essere si è tenuta al teatro comunale G. Vocisano di Delianuova. Centinaia di persone hanno assistito allo spettacolo “Tra sogni e realtà”, che ha concluso con successo il percorso formativo. Gli allievi hanno portato in scena storie e emozioni, lasciando il pubblico coinvolto e soddisfatto. È stata una serata di musica, recitazione e momenti di pura energia.

Un viaggio teatrale che unisce crescita personale e creatività in una performance coinvolgente portata in scena dai giovani protagonisti Il teatro comunale G. Vocisano di Delianuova ha ospitato la serata finale del corso Liberi di Essere, con lo spettacolo intitolato “Tra sogni e realtà”. L’evento ha registrato una partecipazione calorosa, testimoniando l’entusiasmo del pubblico e l’intensità del percorso artistico ed educativo intrapreso dai giovani protagonisti. Guidati dall’attrice e formatrice Domiziana Sapone, i ragazzi hanno portato sul palco una performance autentica e coinvolgente, frutto di un lavoro attento volto a valorizzare l’espressività individuale, l’ascolto e la libertà di essere sé stessi attraverso il linguaggio teatrale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

