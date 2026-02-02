Tra le strade di Bologna si nasconde un pezzo di storia che spesso passa inosservato. Mentre i turisti si concentrano sui monumenti più noti, ci sono angoli nascosti che raccontano la Bologna medievale, fatta di torri, mura e vicoli stretti. Ricostruzioni e rovine si mescolano a un passato che respira ancora tra le pietre, ma che rimane in gran parte invisibile a chi visita solo le attrazioni più pubblicizzate.

Nel cuore della città che si erge tra le colline dell’Emilia, dove il passato sembra ancora respirare tra i vicoli stretti e i muri coperti di licheni, si cela un’immagine dimenticata: quella di Bologna Turrita, la città delle torri. Più di un millennio fa, al tempo delle signorie, delle fazioni in guerra e delle dinastie che si contendevano il potere, la skyline della città non era segnata da grattacieli, ma da centinaia di torri che si alzavano come sentinelle di pietra. Si parla di oltre cento, forse anche duecento, torri che dominavano il paesaggio urbano, simboli di potere, ricchezza e difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra rovine e ricostruzioni: il volto nascosto della Bologna medievale che sfugge agli occhi dei turisti

Approfondimenti su Bologna Turrita

Un’altra trappola online fa paura agli utenti italiani.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bologna Turrita

Argomenti discussi: Cadaveri e macerie in mare per cancellare l'orrore: benvenuti nella nuova Gaza; Non facciamoci venire idee fantasiose sulla Basilica di Vitruvio; Gorizia si racconta con le foto: tre mostre in città ‘per non dimenticare’; Civitavecchia risorge dalle rovine della guerra: ecco il nuovo Bollettino.

Castelli abbandonati in Italia: tra rovine, leggende e bellezza senza tempoC’è qualcosa di irresistibile nei castelli abbandonati in Italia e dimenticati dal tempo. Non quelli restaurati e ampiamente visitati dai turisti, ma quelli che resistono silenziosi tra boschi, ... siviaggia.it

Trekking tra rovine dimenticate: sette destinazioni da non perdereI muri di pietra coperti di muschio si lasciano attraversare dal vento, mentre le finestre aperte sull’orizzonte sembrano incorniciare un cielo che non sempre c’è il tempo ... ilmessaggero.it

In pieno centro a Bologna, in via San Felice, l'ex Chiesa di San Nicolò vive da moltissimi anni tra le sue rovine che guardano direttamente il cielo. Per la prima volta dopo moltissimo tempo, in occasione di ART CITY, lo spazio riapre per una mostra collettiva cu - facebook.com facebook