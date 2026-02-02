Tra Roma e Londra Crosetto svela il nodo che blocca il Gcap

Il ministro Crosetto ha spiegato qual è il vero problema che blocca il progetto Gcap. Si tratta di questioni politiche tra Roma e Londra, che ancora non trovano una soluzione condivisa. La speranza è di superare presto le tensioni per poter far avanzare il programma, ma al momento nessuna decisione definitiva è stata presa.

Ancora una volta il Gcap si conferma un osservato speciale nel panorama della difesa europea e internazionale, non solo per la sua ambizione tecnologica ma per le implicazioni politiche che ne accompagnano lo sviluppo. Le recenti parole del ministro della Difesa Guido Crosetto rappresentano l'ennesimo segnale di come il programma sia diventato un terreno sensibile, in cui cooperazione industriale, interessi nazionali e fiducia tra alleati si intrecciano in modo sempre più evidente. La linea già tracciata in passato. Già nel mese di dicembre Crosetto aveva delineato con chiarezza questa impostazione.

