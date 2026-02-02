Tra rapporti di forza e leccecentrismo | implode la compattezza del centrodestra

Questa mattina, a Lecce, si è spezzata una delle unità del centrodestra. Fabio Tarantino ha vinto le elezioni e ora guida la Provincia, ma il suo successo ha creato divisioni tra le forze politiche. La compattezza del centrodestra si è sgretolata, tra tensioni e differenze di opinioni. La vittoria di Tarantino non ha portato solo entusiasmo, ma anche discussioni accese sui rapporti di forza tra i partiti. La situazione rimane incerta, con molti che osservano attentamente cosa succederà ora.

LECCE – L’affermazione di Fabio Tarantino alla guida della Provincia ha aperto un solco nel campo del centrodestra. Il dato emerso dallo spoglio delle preferenze espresse dagli amministratori di Lecce e Nardò è solo il segnale più evidente: nei due comuni più popolosi, infatti, le schede in favore di Adriana Poli Bortone sono state 35 e non 42, come atteso considerando la somma delle due maggioranze. Di contro, il centrosinistra ha ottenuto 22 schede, cioè 6 in più di quelli dei consiglieri di minoranza. Una scheda nulla ha completato il quadro. Va subito ricordato che nelle elezioni delle Province, da quando sono divenute ente di secondo livello, non vale il principio “una testa, un voto”, ma il sistema elettorale prevede che ciascun sindaco e consigliere in carica – tutti insieme costituiscono il corpo elettorale - abbia un voto ponderato in relazione alla popolazione residente nel proprio comune.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il centrodestra si stringe attorno alla volontà di presentarsi compatto alle prossime elezioni comunali.

