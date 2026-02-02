Tra duelli e poteri oscuri le avventure di Jack Sparrow tornano a teatro con il musical La maledizione dei Caraibi

Da cesenatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 15 marzo il palco del Pala Bcc Romagnolo (ex Carisport) si riempie di musica e avventure. Torna in scena il musical

Domenica 15 marzo, sul palco del Pala Bcc Romagnolo (ex Carisport) torna protagonista la tradizione del musical con “La Maledizione dei Caraibi”. Il musical, ambientato nel 1700 racconta le avventure di Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swan e Angelica Teach, figlia del temuto Barbanera. I loro destini si incrociano nella ricerca del leggendario forziere di Davy Jones, che racchiude il cuore e il potere oscuro del più temuto pirata dei sette mari. Tra tempeste, duelli e antiche maledizioni, i protagonisti affrontano un viaggio che diventa metafora di libertà, coraggio e scelta del proprio destino.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Jack Sparrow

“La Maledizione dei Caraibi” dal grande schermo al teatro: il musical al Verdura

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Jack Sparrow

Argomenti discussi: Tra duelli e poteri oscuri le avventure di Jack Sparrow tornano a teatro con il musical La maledizione dei Caraibi; Carnevale, la festa tra riti e giochi della Serenissima: 50 iniziative. Il programma; A Knight of the Seven Kingdoms: la miglior serie ambientata nell'universo di Martin; L' Orlando furioso - speciale carnevale al Teatro Martinitt.

Stranger Things, qual è la differenza tra i poteri di Undici e i poteri di Will?Qual è la differenza tra i poteri di Undici e i poteri di Will in Stranger Things? Ecco svelata la differenza tra i due protagonisti della serie più amata di sempre. Nel finale della quinta stagione ... comingsoon.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.