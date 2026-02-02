Tra arrivi e partenze | sono calde le ultime ore di calciomercato in casa Forlì

Le ultime ore di calciomercato in casa Forlì sono state intense. La società di Viale Roma ha messo a segno due acquisti importanti: l’attaccante Michele Trombetta e il trequartista Jacopo Scaccabarozzi, che ha firmato fino a giugno 2027. Ora il club si prepara a affrontare la fase finale della stagione con una rosa più solida e competitiva.

Nel frattempo la società comunica il passaggio a titolo temporaneo di Giacomo Graziani che andrà in Serie D alla Sammaurese Sono state caldissime le ultime ore di calciomercato in casa Forlì Calcio. Dopo l'arrivo infatti dell'attaccante Michele Trombetta la società di Viale Roma ha perfezionato l'approdo in biancorosso dell'esperto trequartista Jacopo Scaccabarozzi che si lega al Forlì fino al 30 giugno 2027. Il giocatore classe 1994 sbarca in Romagna dopo aver vestito la maglia del Pontedera nell'ultimo anno e mezzo ed in precedenza quelle di Renate, Piacenza, Lecco, Juve Stabia e Turris collezionando oltre 400 presenze tra i professionisti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

