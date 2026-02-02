Milano si prepara a cambiare volto: entro il 2026 sono previsti nuovi grattacieli e torri che si innalzano nel cielo. La città continua a crescere in verticale, con progetti che stanno già modificando lo skyline, anche se molti dettagli restano ancora da definire. I cantieri sono aperti e le gru si vedono già in diverse zone, pronti a trasformare il panorama urbano.

Sono noti soprattutto gli interventi più grandi (Torre di A2A e CityWave), ma lo skyline cittadino si trasformerà molto. I quartieri esterni rischiano di rimanere ai margini del cambiamento. Non è semplice avere tempistiche e costi di molte strutture (anche con fondi pubblici): tutti gli ultimi aggiornamenti Milano cresce in verticale come una foresta di cemento e vetro, torri che spuntano a ritmo incessante ridisegnando lo skyline. Ma nel sottobosco urbano, tra delibere, convenzioni e cantieri nascosti, si annida un’opacità inquietante: cosa sta davvero accadendo alla città? Quanti cantieri, quali progetti, con quali soldi e soprattutto per chi? The Core e Soho House: i cantieri infiniti dei club da ultra ricchi che fine hanno fatto? Enzo Iannetti (Radetzky): "A 71 anni mi sono rotto, impossibile lavorare oggi se devi chiudere a mezzanotte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Cresce

Il Pnrr ha portato importanti investimenti nella riqualificazione delle scuole italiane, favorendo progetti di ristrutturazione e nuove costruzioni.

Square Enix ha annunciato il ritorno della serie Life is Strange con un nuovo capitolo in uscita nel 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cresce

Argomenti discussi: Torri e grattacieli: cosa (non) sappiamo dei progetti attesi a Milano nel 2026; Grattacielo, la versione di Fabbri: Insicurezza nelle torri già nel ’93. Sgombero? Atto di responsabilità; Grattacieli di Gaza, un’illusione; The Edge a NY: biglietti, pass e consigli per visitare l'osservatorio di Huson Yards.

Mentre tutti conosciamo la famosa Torre pendente di Pisa, pochi conoscono le imponenti Torri pendenti di Bologna, in Italia. Nei secoli XII e XIII, Bologna era un paesaggio urbano dominato da torri che rivaleggiavano con i moderni grattacieli. Queste strutture f - facebook.com facebook