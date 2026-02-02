Torna l' iniziativa della Confersercenti ' A colazione con il sindaco' | il calendario degli appuntamenti

Torna l’iniziativa di Confesercenti Ravenna-Cesena ‘A colazione con il sindaco’. Ogni mese, i commercianti e i cittadini possono incontrare i primi cittadini davanti a un caffè per parlare di commercio e turismo. Gli appuntamenti si svolgono nelle città romagnole in provincia di Ravenna e nel Cesenate. L’obiettivo è creare un momento di confronto diretto e informale tra amministratori e cittadini.

“Gli imprenditori del commercio, turismo e dei servizi – affermano Monica Ciarapica e Cesare Soldati, presidente e vicepresidente di Confesercenti Ravenna-Cesena – si aspettano risposte concrete per affrontare i prossimi mesi critici per via dell'assetto internazionale che inevitabilmente crea incertezze e timori nei consumatori e frena investimenti ed acquisti, oltre che influenzare i costi delle materie prime ed energia. Prioritario è il tema dei rifiuti, dalle tariffe al sistema di raccolta: il costo da sostenere per le imprese, soprattutto quelle del mondo della somministrazione e del turismo, è un macigno sui bilanci e non c’è corrispondenza tra la reale produzione di rifiuti e la tariffa corrispondente applicata, con aumenti che ogni anno vanno ad appesantire ulteriormente le bollette.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

