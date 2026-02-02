Nella notte, alcuni gruppi di manifestanti hanno preso di mira diverse zone di Torino, dando vita a scontri e danneggiamenti. Rampelli non ha nascosto il suo pensiero: chi mette a ferro e fuoco la città non può essere considerato un missionario. La tensione resta alta, e le forze dell’ordine continuano a lavorare per ripristinare l’ordine.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "La penso per una volta come il giornalista Caprarica che si spiega molto bene. Quello che avrebbero fatto i centri sociali a Torino era cosa risaputa, così come tutti sanno che Akatasuna è un covo di estremisti comunisti e anarcoidi violenti, dunque perché organizzare un corteo di solidarietà dandogli sponda? Perché sfilare con loro senza alcuna precauzione? Negli anni precedenti al terrorismo funzionava allo stesso modo: c'era un cordone sanitario che con la connivenza e la complicità culturale e mediatica ha costituito il terreno fertile per la nascita delle Brigate Rosse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torino: Rampelli, 'chi mette a ferro e fuoco città non farà missionario'

