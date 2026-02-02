Torino Fi in pressing | il sindaco cacci Avs

La procura di Torino ha aperto un’indagine per terrorismo legata alla presenza di Avs in città. Il sindaco Stefano Lo Russo ha deciso di togliere le deleghe all’assessore Jacopo Rosatelli e di allontanare Avs dalla maggioranza. La situazione si surriscalda e ora si aspetta di capire come evolverà il quadro politico.

La procura di Torino apra un fascicolo per «terrorismo» e il sindaco, Stefano Lo Russo, «allontani Avs dalla sua maggioranza» togliendo anche le deleghe all'assessore Jacopo Rosatelli. È la presa di posizione espressa da Forza Italia all'indomani degli incidenti registratisi sabato sera a Torino. Il ministro Paolo Zangrillo (foto) che è anche segretario regionale degli azzurri, il governatore Alberto Cirio e il deputato Roberto Rosso hanno indetto una conferenza stampa per chiedere a Procura e sindaco misure concrete per isolare chi, anche a livello politico, soffia sul fuoco della protesta violenta.

