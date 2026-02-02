Torino ecco Kulenovic | ritorno in Italia con esperienza europea

Questa mattina il Torino ha annunciato l’ingaggio di Sandro Kulenovic dalla Dinamo Zagabria. L’attaccante croato classe 1999 arriva in prestito con l’opzione di acquisto e l’obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Il club granata punta a rinforzare il reparto offensivo con un giocatore che ha già esperienza in Europa. L’intesa si aggira intorno ai 4 milioni di euro, ma i dettagli saranno definiti nelle prossime settimane.

Il Torino ha chiuso un’operazione mirata per rafforzare il reparto offensivo assicurandosi Sandro Kulenovic, centravanti croato classe 1999 proveniente dalla Dinamo Zagabria: l’attaccante arriva in prestito con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni, con un riscatto fissato intorno ai 4 milioni di euro. L’innesto è già operativo: Kulenovic ha esordito in Serie A nei minuti finali della gara contro il Lecce. Un ritorno in Italia, stavolta in granata. Per Kulenovic non è un debutto nel nostro calcio. Da giovanissimo aveva già assaggiato l’Italia con la Primavera della Juventus, dove nella stagione 20162017, in prestito dal Legia Varsavia, si era messo in luce conquistando il titolo di capocannoniere al Torneo di Viareggio con 6 gol in 6 partite. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Sandro Kulenovic è atterrato in Italia e ha firmato con il Torino.

Il Torino ha concluso due acquisti all’ultimo minuto, sorprendendo tutti.

