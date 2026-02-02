Torino | Boccia ' condanna senza ambiguità ma no scorciatoie autoritarie su sicurezza'

Le immagini di guerriglia urbana a Torino scuotono ancora di più un clima già teso. Il ministro Boccia non fa sconti e condanna senza mezzi termini quanto accaduto, sottolineando l’importanza di risposte ferme e decise. Ma avverte anche che non ci saranno scorciatoie autoritarie per garantire la sicurezza.

Roma, 2 feb (Adnkronos) - Le immagini di guerriglia urbana a Torino sono “inaccettabili” e vanno condannate “senza esitazioni e senza ambiguità”. Lo dice il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia al Messaggero, sottolineando che tali atti “non hanno nulla a che vedere con il dissenso democratico”. Boccia respinge le accuse provenienti dalla destra di una presunta “copertura politica” dei violenti da parte del centrosinistra, definendole “false e irresponsabili”. Sul decreto sicurezza annunciato dal governo, Boccia esprime netta contrarietà, in particolare rispetto all'ipotesi di fermo preventivo dei manifestanti, definita una “scorciatoia autoritaria”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Lorenzo Guerini critica la posizione del governo italiano e dell’Europa sull’intervento di Trump in Venezuela, sottolineando come la legittimazione ufficiale sia stata troppo audace.

Gli scontri di Torino hanno lasciato il Partito democratico in difficoltà.

Argomenti discussi: Francesco Boccia: Uniti nel condannare la violenza, ma nessun pretesto per limitare i diritti; Niente pena di morte per Luigi Mangione: la giustizia esclude la condanna capitale; Francesco Boccia: Uniti nel condannare la violenza, ma nessun pretesto per limitare i diritti; Schlein chiama la premier: Le istituzioni non dividano. No del campo largo al decreto sicurezza.

Torino: Boccia (Pd), condannare violenze ma no a scorciatoie autoritarie sulla sicurezzaLe immagini di guerriglia urbana a Torino sono inaccettabili e vanno condannate senza esitazioni e senza ambiguità. Lo afferma il ... agenzianova.com

Francesco Boccia: «Uniti nel condannare la violenza, ma nessun pretesto per limitare i diritti»Francesco Boccia, capogruppo Pd in Senato, che impressioni le hanno fatto le immagini di guerriglia urbana a Torino? «Sono immagini inaccettabili. Atti di violenza contro le ... ilgazzettino.it

Ieri sera verso la chiusura del giornale, tarda, tanto lavoro, vedo esplodere la storia del "poliziotto martellato", soprattutto da dopo che Crosetto twitta il video (rubato a un collega di Torino oggi, non citato, non pagato, il logo tagliato) che poi rimbalza ovunque. - facebook.com facebook