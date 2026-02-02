Torino | Boccia ' condanna senza ambiguità ma no scorciatoie autoritarie su sicurezza'

Le immagini di guerriglia urbana a Torino scuotono ancora di più un clima già teso. Il ministro Boccia non fa sconti e condanna senza mezzi termini quanto accaduto, sottolineando l’importanza di risposte ferme e decise. Ma avverte anche che non ci saranno scorciatoie autoritarie per garantire la sicurezza.

Roma, 2 feb (Adnkronos) - Le immagini di guerriglia urbana a Torino sono “inaccettabili” e vanno condannate “senza esitazioni e senza ambiguità”. Lo dice il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia al Messaggero, sottolineando che tali atti “non hanno nulla a che vedere con il dissenso democratico”. Boccia respinge le accuse provenienti dalla destra di una presunta “copertura politica” dei violenti da parte del centrosinistra, definendole “false e irresponsabili”. Sul decreto sicurezza annunciato dal governo, Boccia esprime netta contrarietà, in particolare rispetto all'ipotesi di fermo preventivo dei manifestanti, definita una “scorciatoia autoritaria”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

