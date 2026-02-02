Torcia olimpica a Bergamo la lunga festa dallo stadio alla Città Alta | Questa luce porti la pace

Questa mattina Bergamo ha salutato la torcia olimpica che ha attraversato la città, portando con sé l’atmosfera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La fiamma, partita dalla provincia di Lecco, è arrivata allo stadio e poi è proseguita a piedi verso la Città Alta, con tante persone che si sono radunate lungo il percorso. La città si è accesa di colori e di entusiasmo, mentre i partecipanti hanno portato la luce della torcia tra le strade e i monumenti. Un momento di festa che ha coinvolto cittadini e appassionati,

Bergamo – ?????? Una giornata a cinque cerchi. La fiamma olimpica di Milano Cortina 202 6 ha fatto tappa oggi a Bergamo, proveniente dalla provincia di Lecco. Migliaia le persone che hanno invaso il centro cittadino in attesa del convoglio e dei tedofori. Dopo essere partita da Villa d’Almè e aver attraversato Almè, Alzano Lombardo, Sorisole, Ponteranica, Nembro e Seriate, intorno alle 17 la torcia ha fatto il suo ingresso a Bergamo, attraversando Città Alta e il centro cittadino, passando anche dall a New Balance Arena, la “casa“ dell’Atalanta. Quindi, alle 19,30, in perfetto orario, l’ultima tedofora, Ambra Matera, runner dei Podisti insonni, è arrivata sul Sentierone e ha accesso il braciere olimpico, chiudendo la manifestazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Approfondimenti su Torcia Olimpica La torcia olimpica illumina Prato: città in festa per il passaggio dei tedofori Il passaggio della torcia olimpica attraversa le strade di Prato, portando entusiasmo e festeggiamenti nella città. La magia della torcia olimpica. Il cuore della città si accende. Festa tra musica e visori in 3D La torcia olimpica, simbolo di pace e speranza, accende il cuore delle città durante il suo cammino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Torcia Olimpica Argomenti discussi: Da Villa d’Almè a Bergamo: l’anteprima della 57ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica; La Fiamma Olimpica è sempre più vicina - Tutte le tappe bergamasche; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bergamo il 2 febbraio passa la fiamma olimpica: il percorso, i 73 tedofori, lo spettacolo in centro; Fiamma Olimpica: tutti gli orari e i Comuni interessati in provincia. Il giallo del percorso con arrivo in zona stadio. Torcia olimpica a Bergamo, la lunga festa dallo stadio alla Città Alta: Questa luce porti la paceLa fiaccola di Milano Cortina è arrivata nel pomeriggio nel capoluogo. In migliaia lungo le strade. Il messaggio di sindaco e Atalanta: lo sport è unione ... ilgiorno.it Fiaccola olimpica, oggi il passaggio a Bergamo: gli orari, il percorso, il palco in centro (con de Roon)Prima di arrivare ai confini cittadini toccherà Villa d’Almè, Almè, Ponteranica, Alzano, Nembro e Seriate ... bergamo.corriere.it Che emozione unica vedere la fiamma olimpica sulle mura di Città Alta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.