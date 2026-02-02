Torchiarolo | amministrazione commercianti e parrocchia insieme per il Carnival Street

La comunità di Torchiarolo si prepara a vivere il Carnevale con un grande evento di strada. Amministrazione, commercianti e parrocchia si sono messi insieme per organizzare il

TORCHIAROLO – Il Carnevale entra nel vivo e la comunità di Torchiarolo si prepara a trasformare le proprie vie in un palcoscenico a cielo aperto. Domenica 8 febbraio 2026, a partire dalle ore 15, prenderà il via "Carnival Street", una manifestazione nata dalla sinergia tra l'Amministrazione Comunale e i commercianti locali per regalare un momento di festa interamente dedicato al divertimento e alla condivisione. La partenza è prevista per le ore 15 da via Colombo, zona antistante al Municipio.

