Torchiarolo | amministrazione commercianti e parrocchia insieme per il Carnival Street
La comunità di Torchiarolo si prepara a vivere il Carnevale con un grande evento di strada. Amministrazione, commercianti e parrocchia si sono messi insieme per organizzare il
C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) TORCHIAROLO – Il Carnevale entra nel vivo e la comunità di Torchiarolo si prepara a trasformare le proprie vie in un palcoscenico a cielo aperto. Domenica 8 febbraio 2026, a partire dalle ore 15, prenderà il via "Carnival Street", una manifestazione nata dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e i commercianti locali per regalare un momento di festa interamente dedicato al divertimento e alla condivisione. La partenza è prevista per le ore 15 da via Colombo, zona antistante al Municipio.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Torchiarolo Carnival
Venice Carnival Street Show: centinaia di spettacoli diffusi a cielo aperto
Il Venice Carnival Street Show offre un ricco calendario di spettacoli all’aperto durante il Carnevale di Venezia.
Bergamo, misure sperimentali per la Ztl di Valverde: autorizzazioni per chi visita residenti, commercianti e parrocchia
Ultime notizie su Torchiarolo Carnival
Amministrazione e commercianti lavoreranno in stretta sinergiaIl Comune di Porto San Giorgio si prepara alla Fiera d’Autunno e al periodo natalizio con una scelta precisa: sostenere il commercio di vicinato attraverso interventi rapidi, mirati e immediatamente ... ilrestodelcarlino.it
Il mito prende vita con il Venice Carnival Street Show! Il #CarnevaleVenezia2026 trasforma la città in un palcoscenico mitologico a cielo aperto! x.com
A febbraio a Ladispoli arriva la Carnival Street Band: musica, colori e sfilata coinvolgeranno cittadini, scuole e associazioni per una festa di carnevale unica - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.