Toni Nadal analizza la finale degli Australian Open. Dice che l’età ha fatto la differenza tra Alcaraz e Djokovic. Il giovane spagnolo, appena 22enne, ha vinto il suo primo titolo a Melbourne e ha completato il suo Career Grand Slam. È stata una partita combattuta, con un finale pieno di emozioni. Nadal sottolinea come l’esperienza di Djokovic abbia comunque tenuto testa a un avversario molto giovane e determinato.

Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo agli Australian Open e, a soli 22 anni, è riuscito a completare il Career Grand Slam, ovvero l’impresa di vincere almeno una volta in carriera — e non nello stesso anno — i quattro tornei più importanti del tennis mondiale. Un risultato straordinario per un giocatore così giovane, che consacra Carlitos già oggi come uno dei migliori tennisti della storia. Detto questo, nella sua rubrica su El País, Toni Nadal — celebre zio ed ex allenatore di Rafa Nadal — ha commentato quanto accaduto nella finale di Melbourne tra Alcaraz e il serbo Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toni Nadal analizza la finale degli Australian Open: “Tra Alcaraz e Djokovic, l’età è stato il fattore discriminante”

Approfondimenti su AustralianOpen Finale

Domani mattina alle 9:30 si gioca la finale degli Australian Open alla Rod Laver Arena.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su AustralianOpen Finale

Argomenti discussi: Australian Open, no ai braccialetti Whoop: cosa sono e perché Sabalenka, Sinner e Alcaraz protestano.

Toni Nadal analizza la finale degli Australian Open: Tra Alcaraz e Djokovic, l’età è stato il fattore discriminanteCarlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo agli Australian Open e, a soli 22 anni, è riuscito a completare il Career Grand Slam, ovvero l’impresa di vincere almeno una volta in carriera — e non ... oasport.it

Toni Nadal: Le tenniste hanno ragione sulla privacy, l’intrattenimento si sta mangiando lo sportLo zio-mentore di Rafa: Ai nostri tempi c'erano pochissime telecamere, ora siamo in un'epoca in cui la performance conta più della sostanza ... ilnapolista.it

TONI NADAL CI PARLA SULLA GESTIONE DEL SUCCESSO NEL TENNIS La saggezza di Toni Nadal è incontestabile, il fatto che abbia costruito un processo di successo vicino a suo nipote Rafa, gli dà tanta credibilità in molti aspetti della formazione sportiv - facebook.com facebook

Rafael #Nadal è tornato agli Australian Open: che accoglienza da parte del pubblico x.com