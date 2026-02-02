Carlos Alcaraz ha vinto contro Novak Djokovic rallentando il ritmo del gioco. La partita è stata combattuta, e Alcaraz ha dimostrato di aver raggiunto una maturità importante. Djokovic, invece, si è dimostrato ancora una volta un avversario difficile da battere, ma questa volta non è bastato per evitare la sconfitta. Toni Nadal, commentando l’incontro, ha sottolineato come Alcaraz abbia saputo sfruttare le proprie qualità per portare a casa il risultato.

“Non c’è dubbio che Djokovic rimanga un concorrente straordinario, un combattente nato e uno sportivo esemplare nella sua estrema concentrazione e nella sua instancabile disciplina. Ma il tempo si fa sentire”. E se c’è un modo in cui Alcaraz lo ha battuto, è con una nuova – inedita – maturità, nota Toni Nadal nella sua rubrica su El Paìs. Perché lo ha battuto rallentando. “Sapevamo tutti, e più di chiunque altro i due protagonisti, che l’unica possibilità di vittoria per il giocatore più decorato della storia risiedeva in una partita veloce, in cui avrebbe potuto giocare in modo quasi impeccabile e in cui, tra l’altro, Carlos non era al suo meglio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Toni Nadal: “Alcaraz ha battuto Djokovic rallentando il gioco, ormai è maturo”

