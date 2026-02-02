Tonali Juve una big di Premier League sull’obiettivo di mercato bianconero | vuole chiudere il colpaccio entro stasera

La Juventus punta ancora a Tonali e ha fretta di chiudere l’affare. Secondo le ultime notizie, una grande squadra di Premier League è molto interessata al centrocampista e potrebbe mettere sul piatto un’offerta decisiva. La società bianconera vuole concludere tutto entro questa sera, sperando di assicurarsi il giocatore prima della fine del mercato. I tifosi sono in attesa di sviluppi, mentre i negoziati continuano freneticamente.

Tonali Juve, una big di Premier League sull'obiettivo del mercato bianconero: vuole chiudere il colpaccio entro la chiusura di questa sera. La Juve osserva con grande preoccupazione le manovre dell'ultim'ora che arrivano dall'Inghilterra, dove il mercato è entrato nella sua fase più calda. L'Arsenal, che sta guidando la Premier League e ha dominato la prima fase di Champions League, vuole regalarsi un rinforzo di spessore assoluto. Secondo quanto riferisce Sky Sport DE, il club londinese ha messo gli occhi su Sandro Tonali, tentando un clamoroso assalto per acquistarlo subito, entro la scadenza fissata per le ore 20.

