Tonali Juve Riso allo scoperto | L’Arsenal non voleva lasciarlo andare via a gennaio Lui in bianconero? Non è il momento di parlarne

Riso mette i puntini sulle i e chiarisce la situazione di Sandro Tonali. L’Arsenal non voleva lasciarlo partire a gennaio, anche se la Juventus aveva mostrato interesse. Il centrocampista, quindi, rimane in Inghilterra e non ci sono attualmente possibilità di vederlo in bianconero. Riso evita di parlare del futuro di Tonali e preferisce concentrarsi sul presente. La trattativa non è mai decollata, e al momento non si parla di un suo trasferimento.

Tonali Juve, Riso allo scoperto: «L’Arsenal non voleva lasciarlo andare via a gennaio». Poi parla così di un suo possibile approdo in bianconero. Giuseppe Riso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante l’ultimo giorno di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni su Tonali, Frattesi e non solo. TONALI – « Il Newcastle non lascia andare via Sandro a gennaio. Non abbiamo parlato con l’Arsenal di questa opportunità. Juventus? Non è il momento di parlarne » FRATTESI – « C’è stato un tentativo della Lazio ma l’Inter non vuole farne a meno in questo momento » GIOVANE – « Il Napoli è stato il più veloce per Giovane, può solo migliorare » GAP CON LA PREMIER – « Il gap con la Premier è palese, se non inventiamo qualcosa si farà fatica a diminuirlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juve, Riso allo scoperto: «L’Arsenal non voleva lasciarlo andare via a gennaio. Lui in bianconero? Non è il momento di parlarne» Approfondimenti su Tonali Juve Perin Juve, Baiocchini: «All’inizio il club voleva lasciarlo andare ma poi è successo questo» Inizialmente, la Juventus aveva deciso di cedere Perin, ma successivamente gli eventi hanno preso una piega diversa. Joao Mario in uscita a gennaio: può farsi avanti quel club. Ecco il prezzo della Juve per lasciarlo andare Joao Mario potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, aprendo a nuovi scenari di mercato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Tonali Juve Riso: Tonali alla Juventus? Ora non è il momento. L’Inter non vuole privarsi di FrattesiTanti protagonisti presenti allo Sheraton, tra i quali anche l’agente Giuseppe Riso che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: Tonali? Il Newcastle non lascia andare via Sandro a ... gianlucadimarzio.com La Juventus vende per Tonali: ha già detto sìLa Juventus sogna il ritorno in Italia di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è alla sua terza stagione con la maglia del Newcastle, ma il club piemontese spera di riportarlo in Serie A. La ... calciomercato.it #juventus #calciomercato #tonali #osimhen - facebook.com facebook Ricordate quando giornali, tv e siti web parlavano di "shopping Juve" al mercato di gennaio Beh, fra due giorni il mercato chiude e la Juve non ha comprato nessuno: come ho sempre detto, erano bufale Da Tonali a Xhaka, da Brozovic a Kessie, da Maignan x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.