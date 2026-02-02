Tonali accostato all'Arsenal Newcastle furioso per le notizie inventate l'ultimo giorno di mercato

Nelle ultime ore della finestra di mercato, circolano voci su un possibile trasferimento di Sandro Tonali all’Arsenal, in seguito all’infortunio di Merino. Tuttavia, il Newcastle ha subito smentito qualsiasi trattativa e ha fatto capire di essere infastidito dalle notizie che circolano, considerate inventate. La situazione resta ancora tutta da chiarire.

Nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato Sandro Tonali è stato accostato all'Arsenal, in seguito all'infortunio di Merino, ma il Newcastle ha smentito, non ufficialmente, ogni tipo di operazione e ha lasciato trapelare un certo fastidio per le notizie inventate sul suo calciatore.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Arsenal fa un tentativo deciso all’ultimo istante per acquistare Sandro Tonali, dopo che il Manchester City ha bloccato l’affare Merino.

Arsenal, tentativo last minute per Tonali: le ultimeColpo a sorpresa tentato dall’Arsenal negli ultimissimi istanti del mercato invernale. I Gunners, fin qui immobili a gennaio e coerenti con una linea di continuità, stanno provando un’accelerata ... fantacalcio.it

Juve, occhio all'Arsenal per il sogno TonaliGrande obiettivo della Juventus a centrocampo per la prossima stagione, Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Newcastle e della nostra nazionale, potrebbe cambiare casacca a fine campionato,.. tuttojuve.com

