Tommy Robinson smentisce le accuse di neonazismo e dice di lottare per un futuro senza clandestini. “Voglio difendere i confini con muri e droni”, afferma, aggiungendo che se questo è estremismo, allora lo è anche Salvini. Robinson si presenta come un uomo deciso a proteggere l’Italia, anche se il suo modo di pensare spacca il dibattito politico.

La sua visita romana ha suscitato un’ondata di polemiche. Tommy Robinson è stupito di questa accoglienza e alla fine dell’intervista scherza: questo colloquio lo dedico ai miei detrattori. Robinson, il suo incontro con Matteo Salvini ha suscitato polemiche qui in Italia. Il suo estremismo antislamico è eccessivo anche per il ministro leghista? «Estremismo antislamico? È il tipo di assurdità partigiana e globalista che la stampa tradizionale sforna su di me ogni giorno. I media vogliono dipingermi come una specie di predicatore d’odio, ma la mia non è islamofobia, è voler difendere i nostri confini. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tommy Robinson: «Ma quale neonazista. Lotto per un futuro senza più clandestini»

Approfondimenti su Tommy Robinson

Tommy Robinson e Matteo Salvini si sono incontrati di nuovo in vista di un’alleanza politica.

Il 24 gennaio a Milano, Matteo Salvini ha incontrato Tommy Robinson, figura nota dell’estrema destra britannica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tommy Robinson

Argomenti discussi: Cocaina, frodi, stalking e xefonobia: Salvini porta al ministero Tommy Robinson, star dei neofascisti inglesi; Leader dell’estrema destra britannica da Salvini al Mit, è bufera. Tajani: Robinson incompatibile con i miei valori; Selfie con neonazista, è bufera su Salvini: Scambio di idee; Sul caso Robinson scintille tra Salvini e Tajani.

Qui africani ovunque. Il tour romano del neonazi Robinson, poi da Salvini con un uomo misteriosoL’estremista inglese di destra per le strade della Capitale prima dell’incontro al Mit con il vicepremier leghista. Seduto con loro anche un uomo con il volto ... repubblica.it

Il leader dell’ultradestra britannica Tommy Robinson ospite da Salvini al Mit: è buferaRobinson, considerato vicino a Elon Musk e il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, ha, tra l'altro, alle spalle una serie di precedenti penali e periodi trascorsi in carcere. unionesarda.it

In termini di figuracce, peraltro, i destri nostrani non sono da meno. In questo campo -va detto- a Salvini spetta sempre di diritto la palma: di recente poi s’è illustrato, ricevendo nella sua veste di vicepremier della Nazione Tommy Robinson, noto cocainomane - facebook.com facebook

#dimartedi Elsa Fornero attacca Salvini per l'incontro con Tommy Robinson: "Non si vergogna di fronte ai suoi figli". x.com