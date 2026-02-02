Tommy Robinson e Matteo Salvini | Con lui un’alleanza per il nostro futuro

Tommy Robinson e Matteo Salvini si sono incontrati di nuovo in vista di un’alleanza politica. Robinson, noto per le sue posizioni dure contro l’immigrazione e l’islam, ha annunciato di voler collaborare con il leader della Lega. La proposta di un fronte comune ha suscitato già molte polemiche, vista anche la storia giudiziaria di Robinson, più volte condannato e detenuto per reati vari. La discussione si fa sempre più accesa, mentre i due leader cercano di convincere i loro sostenitori.

Tommy Robinson, membro dell’estrema destra britannica, portatore di istanze antislamiche e islamofobe, è stato condannato e incarcerato diverse volte per violenza, stupefacenti e truffa. Nei giorni scorsi ha incontrato Matteo Salvini. E oggi a La Verità risponde alle accuse di razzismo: «Estremismo antislamico? È il tipo di assurdità partigiana e globalista che la stampa tradizionale sforna su di me ogni giorno. I media vogliono dipingermi come una specie di predicatore d’odio, ma la mia non è islamofobia, è voler difendere i nostri confini. Sì, sono anti-islam, e allora? Non odio i musulmani, odio un’ideologia che è diametralmente opposta alla civiltà occidentale e allo Stato di diritto».🔗 Leggi su Open.online

