Tiziana Roggio chirurga a Gaza premiata da Mattarella | Non sono un’eroina per me è naturale esserci

Tiziana Roggio, chirurga italiana, è arrivata a Gaza pochi giorni dopo l’inizio del conflitto e ha subito iniziato a lavorare sul campo. La sua presenza ha attirato l’attenzione, e il presidente Mattarella l’ha premiata con un’onorificenza. La donna spiega di non sentirsi un’eroina, ma di aver scelto di esserci perché è una cosa naturale per lei. È la prima volontaria italiana a Gaza dal 7 ottobre e continua a operare tra le emergenze.

Chirurga e prima volontaria italiana a Gaza dopo il 7 ottobre 2023, Tiziana Roggio è stata nominata Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana.

