The ICE The ICE St Moritz 2026 capolavori d’epoca brillano sul lago ghiacciato

The ICE St Moritz 2026 capolavori d'epoca brillano sul lago ghiacciato

Il lago di St. Moritz si è acceso di luci e motori per due giorni. Durante l’evento, auto d’epoca di grande valore hanno sfilato sul ghiaccio, attirando appassionati e curiosi. Le vetture, vere opere d’arte, hanno mostrato la loro eleganza e il loro fascino in uno scenario incredibile. La scena ha regalato uno spettacolo senza precedenti, con il freddo che faceva da sfondo a un mix di storia e tecnologia.

In una radiosa finestra di fine gennaio, il lago ghiacciato di St. Moritz si è trasformato per due giorni in un palcoscenico bianco e luminoso dove storia, estetica e ingegneria automobilistica hanno dialogato tra loro in un clima unico al mondo. Sotto un sole pieno che rincarava il contrasto tra ombra e abbagliante neve, centinaia di appassionati hanno vissuto una versione d'inverno del miglior stile automobilistico. L'edizione 2026 di The I.C.E. St. Moritz, andata in scena lo scorso week end, ha confermato il concorso internazionale di eleganza come una delle manifestazioni più originali e coerenti del calendario mondiale.

