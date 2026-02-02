The Foreign Resort e Date at Midnight live all' Arcistella di Trecasali

Gli The Foreign Resort arrivano dall’Australia per una serata all’Arcistella di Trecasali. Il trio di Copenhagen porta il loro sound intenso e avvolgente, un mix di post-punk e shoegaze che sta facendo parlare di sé. La band si prepara a scatenarsi sul palco, promettendo un concerto energico e pieno di feeling. I fan sono già in fila, pronti a vivere una notte di musica che potrebbe lasciare il segno.

The Foreign Resort!???Direttamente da Copenhagen, il trio che sta ridefinendo i confini del post-punk e dello shoegaze arriva sul palco dell'Arcistella per una data che promette scintille. Se cercate chitarre riverberate, bassi ipnotici e quell'energia scura che solo loro sanno sprigionare.

