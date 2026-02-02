Il colosso dello streaming ha rotto gli indugi: The Asset avrà una seconda stagione. Dopo aver dominato le classifiche mondiali nel 2025, il crime drama danese si appresta a tornare con nuovi episodi che promettono di alzare ulteriormente la posta in gioco. Un successo da record per il thriller scandinavo. L’annuncio del rinnovo non arriva certo come una sorpresa per gli analisti del settore. La prima stagione di The Asset ha scalato la Top 10 di Netflix in tempi record, accumulando l’impressionante cifra di 91,7 milioni di ore di visione nelle prime quattro settimane dal debutto. La serie ha saputo conquistare sia la critica che il pubblico grazie a una narrazione serrata e atmosfere noir tipiche della scuola danese: Rotten Tomatoes: 75% di gradimento della critica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Asset 2: Netflix conferma ufficialmente la seconda stagione del thriller danese

Approfondimenti su The Asset 2

Netflix sorprende ancora: una serie thriller, arrivata con una sola stagione, viene aggiornata con nuovi contenuti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su The Asset 2

Argomenti discussi: Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: quarta stagione per Gangs of London.

Netflix Renews Danish Undercover Agent Drama ‘The Asset' For Season 2Netflix has renewed Danish crime series The Asset for a second season. The series follows the work of a young agent, who goes undercover and befirends a drug smuggler’s wife. Season 1 launched in ... msn.com

Hit Spy Crime-Drama Show Renewed for Season 2 at NetflixNetflix has renewed its Danish espionage thriller The Asset for a Season 2. The renewal arrives after the crime drama debuted to strong streaming numbers. It quickly climbed Netflix charts across ... yahoo.com

The Asset o Legenden o L'infiltrata a seconda della lingua è stata rinnovata da Netflix per la seconda stagione - facebook.com facebook