Terremoto oggi a San Francisco scossa magnitudo 4.2

2 feb 2026

Questa mattina a San Francisco si è verificata una serie di scosse di terremoto. Alle prime ore del giorno, sono state registrate 14 scosse, con la più forte di magnitudo 4.2. La terra ha tremato più volte, creando paura tra i residenti. Nessuna notizia di danni gravi finora, ma molti sono usciti di corsa di casa. La città resta in allerta mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

(Adnkronos) – Terremoto oggi a San Francisco, in California. Nell'area della città, nelle prime ore del 2 febbraio, sono state registrate 14 scosse, la più forte di magnitudo 4.2 attorno alle 7 locali del mattino, come riferisce l'US Geological Survey.  —[email protected] (Web Info).🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su San Francisco California

