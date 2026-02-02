Ternana flop al Liberati passa la Torres Non basta nemmemo la superiorità numerica

La Ternana perde in casa contro la Torres, che vince 2-0 al “Liberati”. La squadra di casa ha provato a spingere, anche con un uomo in più, ma non è riuscita a trovare il gol. La Torres, invece, segna due volte e porta a casa i tre punti. La partita si accende nel secondo tempo, ma la Ternana non riesce a superare la difesa avversaria.

TERNANA 0 TORRES 2 TERNANA (3-4-1-2): D'Alterio, Donati, Maestrelli (25' st Panico), Martella, Kerrigan (1' st Garetto), Majer (17' st Leonardi), Vallocchia (38' st McJannet), Ndrecka, Orellana (25' st Pettinari), Ferrante, Dubickas. A disp.: Morlupo, Delibra, Kurti, Pagliari, Tripi, Meccariello, Capuano, Aramu, Proietti. All. Liverani TORRES (3-4-2-1): Zaccagno, Baldi, Antonelli, Nunziatini, Zecca (17' st Lunghi), Brentan (37' st Liviero), Mastinu (17' st Masala), Zambataro, Sala, Di Stefano (42' pt Idda), Diakite (1' st Sorrentino). A disp.: Marano, Bonin, Dumani, Fabriani, Zanandrea. All. Greco ARBITRO: Totaro di Lecce Marcatori: 36' pt Diakite (rig.

