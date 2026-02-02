Terna al via demolizioni dei tralicci rimossi complessivamente 14 km linee aeree

Questa mattina a Firenze sono iniziati i lavori di demolizione di alcuni tralicci dell’alta tensione. La società Terna ha cominciato a rimuovere i primi sostegni lungo circa 14 chilometri di linee aeree. I lavori sono partiti vicino all’Ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato demolito un primo traliccio. La rimozione fa parte di un progetto più ampio per snellire le linee elettriche in città.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Terna ha avviato le attività di rimozione dei sostegni elettrici previsti nel Comune di Firenze, con la demolizione di un traliccio in un'area prossima all'Ospedale San Giovanni di Dio. L'intervento, svolto alla presenza dell'Assessora a Urbanistica, Decoro Urbano e Toponomastica del Comune di Firenze, Caterina Biti e del Responsabile del Dipartimento Trasmissione Centro-Nord di Terna, Gilberto Ricci, dà il via ad una prima fase di lavori, della durata di 3 settimane, che prevede la rimozione di 2 km di collegamenti aerei, per un totale di 7 sostegni. L'attività, resa possibile dalla precedente realizzazione di nuove linee in cavo interrato, rientra nel più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica dell'area metropolitana di Firenze.

