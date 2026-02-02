Termina il calciomercato | tutte le operazioni concluse dalla Salernitana

La Salernitana chiude il calciomercato con un colpo dell’ultimo minuto. La società annuncia di aver preso Mirko Antonucci, attaccante esterno e trequartista nato nel ’99. Il giocatore arriva in prestito e si aggregherà alla squadra nelle prossime ore, pronto a dare una mano nella seconda parte della stagione.

Sono stati ceduti Varone al Gubbio, Iervolino al Cerignola, risolto il prestito di Knezovic con il Sassuolo che poi lo ha girato al Trapani Mirko Antonucci, attaccante esterno e trequartista classe ‘99, è l’ingaggio last minute della Salernitana. Per farlo entrare nella lista dei 23, c'era necessità non solo di cedere Varone, passato al Gubbio in prestito, e di risolvere il prestito di Knezovic (dal Sassuolo al Trapani), ma anche trovare una collocazione ad un altro elemento, così da inserire un volto nuovo. Quando la Salernitana si è ritrovata a quota 22 in lista, previa cessione di Liguori al Foggia, ha potuto consegnare a Raffaele anche Antonucci.🔗 Leggi su Today.it

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Faggiano alla chiusura del calciomercato della Salernitana

