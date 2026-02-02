Telemedicina da Agenas arriva il glossario nazionale

Un nuovo glossario nazionale sulla telemedicina arriva dall’Agenas. Il documento raccoglie le definizioni ufficiali e condivise sui servizi e le tecnologie che fanno parte del sistema sanitario italiano. Ora medici, pazienti e operatori hanno un punto di riferimento chiaro e comune per parlare di telemedicina.

(Adnkronos) – E' disponibile il documento che fornisce il repertorio ufficiale e condiviso di definizioni e termini chiave relativi ai servizi e alle componenti tecnologiche della telemedicina nel contesto del Servizio sanitario nazionale. Il glossario nasce con l'obiettivo di garantire uniformità terminologica, coerenza normativa e interoperabilità tra i sistemi regionali e nazionali, rappresentando un riferimento.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

