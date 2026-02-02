Telecamere ad alta definizione e Targa Systems | il nuovo sistema di videosorveglianza di Bardolino

Venerdì mattina, al Municipio di Bardolino, si è tenuta la presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza comunale. Sono state installate telecamere ad alta definizione e Targa Systems, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il decoro del paese. L’iniziativa, che era molto attesa, è ufficialmente partita con l’attivazione delle prime telecamere.

Venerdì mattina, nella Sala Matrimoni del Municipio di Bardolinoha avuto luogo, l’incontro pubblico di presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza comunale, un progetto ritenuto strategico per la sicurezza e il decoro urbano che è entrato nel vivo con l’attivazione delle telecamere su tutto il territorio. I 77 occhi elettronici e i 13 lettori di targhe già attivi sono collegati alla sala operativa della polizia locale, all’interno del comando situato in via Leopardi. Gli agenti possono così monitorare in tempo reale le immagini, in alta definizione, garantendo un controllo costante delle aree pubbliche di Bardolino, Calmasino e Cisano.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Bardolino Sicurezza

Il Mugello amplia il proprio sistema di videosorveglianza con l'installazione di 15 nuove telecamere, tra cui 6 di lettura targhe e 9 di contesto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bardolino Sicurezza

Argomenti discussi: Dash cam: cosa sono, come funzionano e i migliori modelli; Comuni, ecco le risorse per la videosorveglianza: la mappa della Regione; Latina poco videosorvegliata. Il Comune vuole quintuplicare le telecamere. Ecco dove saranno installate; Renault Clio VI, la sicurezza elevata a un livello superiore.

Comparativa di sei videocamere ad alta definizioneAbbiamo deciso di concentrarci esclusivamente su videocamere HD a disco rigido o a scheda di memoria, più costose rispetto ai modelli a cassetta, ma anche molto più pratiche da usare. Un discorso a ... tomshw.it

Comparativa: 6 videocamere ad alta definizioneQuella che alcuni chiamano la guerra dell'alta definizione è, al momento, una scaramuccia da quattro soldi: i contenuti in alta definizione sono pochi, i canali terrestri HD tardano arrivare e le ... tomshw.it

Porsche 992.1 Targa GTS Stage1+: 531cv, 666Nm! Su questo esemplare abbiamo effettuato una messa a punto di centralina motore e cambio, in particolare il software gestione motore è stata affinato per garantire il corretto funzionamento con benzina 95 - facebook.com facebook