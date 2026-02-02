La Virtus Bologna perde il suo capitano, Alessandro Pajola. Dopo aver già saltato alcune partite, si è scoperto che dovrà operarsi al menisco del ginocchio sinistro. La squadra si prepara a dover fare a meno di uno dei suoi punti di riferimento per un periodo.

Bologna 2 febbraio 2026 - Tegola Virtus. Alessandro Pajola finirà sotto i ferri. Già fermo nelle ultime sfide dei bianconeri, il capitano è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti specifiche che hanno evidenziato la lesione del menisco del ginocchio sinistro. L’operazione i prossimi giorni. Per risolvere il problema che continua a persistere al playmaker della V Nera, Pajola dovrà finire sotto i ferri nei prossimi giorni, per un tempo di assenza che sarà da definire in base all’operazione a cui sarà sottoposto. Una tegola per la Virtus che tra assenze e infortuni adesso si ritrova con i giocatori contati e con la necessità di tornare sul mercato per trovare valide alternative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tegola per la Virtus Bologna, Pajola fuori gioco: si dovrà operare

Approfondimenti su Virtus Bologna

Ultime notizie su Virtus Bologna

