Taken – La vendetta: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21.20 va in onda su Italia 1 Taken – La vendetta, il film del 2012 diretto da Olivier Megaton. Luc Besson ha firmato la sceneggiatura e la storia è un sequel di “Io vi troverò”, pellicola del 2008 con protagonista ancora una volta Liam Neeson. Nel 2015 invece è uscito il terzo film, Taken 3 – L’ora della verità, che ha completato il ciclo cinematografico. Ma qual è la trama e chi fa parte del cast? Scopriamo insieme tutte le informazioni necessarie. Trama. Il protagonista è ancora una volta Bryan Mills, ex agente della CIA, reduce da una missione di salvataggio molto rischiosa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Taken – La vendetta: quello che c’è da sapere sul film

Approfondimenti su Taken La vendetta

“La terra promessa” è un film del 2023 diretto da Nikolaj Arcel, trasmesso questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21:30 su Rai 3.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

They killed Bigfoot’s baby and unleashed pure chaos | Full Movie

Ultime notizie su Taken La vendetta

Argomenti discussi: Taken - La vendetta; I film in onda in TV stasera, lunedì 2 febbraio 2026: Al Pacino e il suo capolavoro (con la famosa scena del letto); STASERA SU MEDIASET; Guida Tv lunedì 2 febbraio 2026: cosa vedere stasera in tv.

Taken 2 - La vendetta: come finisce e dove è stato girato il film con Liam Neeson?Scopri come finisce e le location dove è stato girato il film action Taken 2. Tutto sul cult con Liam Neeson. tag24.it

Taken – la vendetta, film su Italia 1: trama, attori e castQuesta sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia 1, va in onda Taken - la vendetta (titolo originale: Taken 2), il secondo capitolo della saga action con Liam Neeson. radiomusik.it

Taken – La vendetta su Italia 1: l’action con Liam Neeson blogsocialtv.com/taken-la-vende… via @BlogSocialTv1 x.com

Quando il passato torna a colpire, Bryan Mills è pronto a reagire senza pietà! “Taken – La vendetta”, stasera in prima serata su #Italia1 - facebook.com facebook