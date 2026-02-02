Tajani in Calabria | incontro a Reggio per sostenere sviluppo economico e innovazione imprenditoriale

Antonio Tajani si è recato a Reggio Calabria per incontrare rappresentanti istituzionali. Durante l’appuntamento, il Vicepresidente del Consiglio ha parlato di sviluppo economico e innovazione imprenditoriale, puntando a rafforzare il ruolo della città come centro di crescita. L’evento si è svolto nella Sala Monteleone del Consiglio regionale, dove Tajani ha ascoltato le esigenze locali e ha condiviso alcune idee per stimolare l’economia della zona.

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha visitato Reggio Calabria per partecipare a un incontro istituzionale presso la Sala Monteleone del Consiglio regionale. L’evento, organizzato in collaborazione con il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, ha riunito rappresentanti del mondo produttivo calabrese, vertici delle agenzie di promozione internazionale (ICE, SIMEST, CDP, SACE), il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, e diversi amministratori locali. L’obiettivo centrale è stato quello di presentare strumenti concreti di sostegno alle imprese colpite dal maltempo, in particolare dal ciclone Harry che ha causato danni diffusi in tutta la regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Reggio Calabria si sono riuniti politici e imprenditori in un incontro che ha coinvolto le principali figure della regione.

Il sistema sportivo italiano rappresenta un settore in crescita che coniuga passione e sviluppo economico.

