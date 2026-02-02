tajani annuncia fondi per emergenza maltempo in sicilia in arrivo misure immediate per fronteggiare i danni al sud

Antonio Tajani ha annunciato che presto arriveranno 100 milioni di euro per aiutare le zone colpite dal maltempo nel Sud. Il governo vuole intervenire subito per coprire i danni in Sicilia, Calabria e Sardegna. Le prime misure saranno pronte nelle prossime settimane.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l’imminente stanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le emergenze causate dal maltempo nel Sud Italia, con particolare attenzione alla Sicilia, alla Calabria e alla Sardegna. L’annuncio è arrivato durante una visita sul campo in Sicilia, dove il ministro ha incontrato imprenditori e rappresentanti delle comunità colpite da eventi meteorologici estremi che hanno provocato danni diffusi a infrastrutture, abitazioni e attività economiche. I fondi saranno destinati a interventi immediati, con l’obiettivo di garantire assistenza alle popolazioni colpite, ripristinare servizi essenziali e avviare le prime operazioni di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il maltempo degli ultimi giorni ha causato significativi disagi in Sicilia, Sardegna e Calabria, portando alla dichiarazione dello stato di emergenza in queste regioni.

Dopo il passaggio del ciclone Harry tra il 19 e il 21 gennaio, la Sicilia si trova in stato di crisi a causa del maltempo.

