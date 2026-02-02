Syria | accordo con i curdi attivato truppe governative schierate in zona di confine

Le truppe governative siriane si sono schierate lungo la frontiera con i territori controllati dai curdi. Dopo mesi di tensioni, l’accordo tra il governo di Damasco e i leader curdi è diventato operativo. La mossa cambia gli equilibri sul campo e apre uno spiraglio di stabilità nella zona.

Un accordo storico tra il governo siriano e i leader curdi è entrato ufficialmente in vigore, segnando una svolta significativa nel conflitto durato decenni nella regione. Le forze armate di Damasco hanno iniziato a dispiegarsi lungo il confine settentrionale del paese, in aree precedentemente controllate dai gruppi curdi, in un segnale concreto di riconoscimento politico e militare. L’annuncio è arrivato poco dopo la firma di un’intesa che prevede il ritiro delle truppe curde da alcune zone strategiche e il rientro delle forze governative, in un quadro che punta a ristabilire l’autorità centrale in una regione che per anni è stata teatro di scontri, occupazioni e interferenze esterne. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Syria: accordo con i curdi attivato, truppe governative schierate in zona di confine Approfondimenti su Syria Curdi Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria Il 22 dicembre ad Aleppo, in Siria, si sono verificati scontri tra le forze curde e le forze governative siriane. Siria: le forze governative entrano nella città di Hassake controllata dai curdi Le forze siriane sono entrate in città Hassaké, controllata dai curdi nel nord-est della Siria. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Syria Curdi Argomenti discussi: Le forze democratiche siriane annunciano un accordo di normalizzazione con Damasco; Siria, i dirigenti curdi firmano un accordo-capestro con Damasco. Reggerà?; L'accordo di integrazione della Siria con le SDF entrerà in vigore lunedì; Siria, il silenzio dell'UE sull'assedio ai curdi del Rojava. Così sparisce l'unica realtà democratica della regione. Siria, raggiunto l’accordo tra governo e curdi Dopo settimane di scontri, il governo siriano e le forze curde guidate dalle Syrian Democratic Forces (SDF) hanno siglato un’intesa che stabilisce un cessate il fuoco e l’avvio di un processo di integrazione militare e - facebook.com facebook ULTIM’ORA Siria, raggiunto l’accordo tra governo e curdi Dopo settimane di scontri, il governo siriano e le forze curde guidate dalle Syrian Democratic Forces (SDF) hanno siglato un’intesa che stabilisce un cessate il fuoco e l’avvio di un processo di integraz x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.