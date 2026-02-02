Syria | accordo con i curdi attivato truppe governative schierate in zona di confine

Le truppe governative siriane si sono schierate lungo la frontiera con i territori controllati dai curdi. Dopo mesi di tensioni, l’accordo tra il governo di Damasco e i leader curdi è diventato operativo. La mossa cambia gli equilibri sul campo e apre uno spiraglio di stabilità nella zona.

Un accordo storico tra il governo siriano e i leader curdi è entrato ufficialmente in vigore, segnando una svolta significativa nel conflitto durato decenni nella regione. Le forze armate di Damasco hanno iniziato a dispiegarsi lungo il confine settentrionale del paese, in aree precedentemente controllate dai gruppi curdi, in un segnale concreto di riconoscimento politico e militare. L’annuncio è arrivato poco dopo la firma di un’intesa che prevede il ritiro delle truppe curde da alcune zone strategiche e il rientro delle forze governative, in un quadro che punta a ristabilire l’autorità centrale in una regione che per anni è stata teatro di scontri, occupazioni e interferenze esterne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

